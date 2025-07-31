Продюсер Пригожин мечтает стать гимнастом под руководством тренера Винер
Продюсер Пригожин мечтает стать гимнастом под руководством тренера Винер
Фото: [Медиасток.рф]
Продюсер Иосиф Пригожин, известный своими публичными попытками освоить шпагат, продолжает эксперименты с физическими упражнениями, вдохновляясь сложными элементами из балета и гимнастики. В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин признался, что заветный шпагат ему пока не покорился, несмотря на упорство.
По его словам, шпагат он не осилил, но не сдается. Грустно, что нет сейчас растяжки, как в молодости, но «где наша не пропадала». Сейчас его внимание привлекло сложное балетное упражнение, которое он осваивает вместе с супругой Валерией. Оно требует удерживать вес тела на полусогнутых ногах, наклонив корпус и опираясь на руки, а затем резко убирая руки за спину.
Пока успехи продюсера скромнее, чем у Валерии. У его супруги получается, а продюсер только пару секунд может в нем находиться, потом падает. Его упорство, однако, не иссякло. На предложение обратиться за помощью к легендарному тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер Пригожин отреагировал с большим энтузиазмом, назвав это своей мечтой.
Ранее он рассказал о состоянии живущей в Израиле матери.