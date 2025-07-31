Продюсер Пригожин мечтает стать гимнастом под руководством тренера Винер

Продюсер Иосиф Пригожин, известный своими публичными попытками освоить шпагат, продолжает эксперименты с физическими упражнениями, вдохновляясь сложными элементами из балета и гимнастики. В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин признался , что заветный шпагат ему пока не покорился, несмотря на упорство.

По его словам, шпагат он не осилил, но не сдается. Грустно, что нет сейчас растяжки, как в молодости, но «где наша не пропадала». Сейчас его внимание привлекло сложное балетное упражнение, которое он осваивает вместе с супругой Валерией. Оно требует удерживать вес тела на полусогнутых ногах, наклонив корпус и опираясь на руки, а затем резко убирая руки за спину.

Пока успехи продюсера скромнее, чем у Валерии. У его супруги получается, а продюсер только пару секунд может в нем находиться, потом падает. Его упорство, однако, не иссякло. На предложение обратиться за помощью к легендарному тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер Пригожин отреагировал с большим энтузиазмом, назвав это своей мечтой.

Ранее он рассказал о состоянии живущей в Израиле матери.