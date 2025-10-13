Осенний сезон 2025 года ознаменовался беспрецедентной волной разводов среди российских знаменитостей. За короткий период о распаде браков заявили шеф-повар Константин Ивлев, телеведущие Дмитрий и Полина Дибровы, а также популярные блогеры Яна Кошкина и Анатолий Черкасов. Эта тревожная тенденция заставила экспертов проанализировать специфику звездных отношений. Продюсер Иосиф Пригожин видит корень проблемы в самой природе творческих союзов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его наблюдениям, брак двух одаренных личностей часто превращается в конкурентную борьбу, где амбиции партнеров вступают в противоречие. Дисбаланс достижений и профессионального признания постепенно разрушает даже самые прочные отношения, создавая почву для взаимных претензий и скрытых обид.

Значительную роль в разрушении звездных браков играет медиасреда. Непроверенные слухи об изменах, активно тиражируемые прессой и блогерами, создают дополнительное давление на пары. Как отмечает Пригожин, некоторые артисты изначально провоцируют скандалы в расчете на хайп, но не всегда могут контролировать последствия такой информационной политики.

По его мнению, итогом становится формирование порочного круга: публичность разрушает личную жизнь, а попытки использовать эту публичность для пиара лишь усугубляют ситуацию. Создается парадоксальная ситуация, когда сама природа звездного статуса противоречит идее семейного благополучия, обрекая большинство знаменитых пар на кратковременность отношений и неизбежные публичные разбирательства.

