Финал песенного конкурса «Интервидение» в Москве завершился, но дискуссии о будущем фестиваля только набирают обороты. После решения о проведении следующего турнира в Саудовской Аравии музыкальное сообщество активно обсуждает, кто сможет достойно представить Россию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Как пояснил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, в стране достаточно сильных исполнителей, способных покорить международную арену мощным вокалом и харизмой. При этом он выразил надежду, что Россия избежит повторения прошлого опыта и не станет выдвигать уже известных по «Евровидению» артистов, таких как Полина Гагарина или Дима Билан. По его мнению, шанс должны получить те, кому ранее не удавалось заявить о себе на мировом уровне.

Отдельно Пригожин отметил, что не поддерживает идею повторного участия Ярослава Дронова (SHAMAN). Он призвал избежать прецедента, когда один исполнитель представляет страну два года подряд, как это было с Биланом. В качестве идеальной кандидатуры продюсер назвал певицу Валерию, подчеркнув ее уникальный талант и профессиональные качества.

Ключевым критерием отбора, по словам Пригожина, должна быть безупречная репутация артиста. Участие требует не только творческого мастерства, но и отсутствия связи со скандалами, поскольку представитель страны становится ее культурным лицом. Таким образом, выбор кандидата окажется стратегически важным для формирования образа России на международной музыкальной сцене.

Ранее он раскритиковал отказ SHAMANа от оценок на «Интервидении».