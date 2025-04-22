Продюсер Пригожин обещал семье к лету научиться садиться на шпагат

Семья певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина активно занимается спортом, при этом каждый член семьи звездной четы вот уже несколько месяцев старается овладеть шпагатом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам продюсера, растяжка, которую он регулярно выполняет, уже помогла ему избавиться от зажимов в теле и боли в спине, при этом его жена уже делает поперечный шпагат.

Он добавил, что прикладывает огромные усилия для того, чтобы укрепить свое тело и добиться успехов в гимнастическом искусстве. Так, он поспорил с семьей, что до лета сможет сесть на шпагат.

По мнению Пригожина, он не жалеет о том, что начал заниматься спортом. К тому же если он даже проиграет, то все равно путь, который он проделал для того, чтобы сесть на шпагат, был проделан не зря.

Он подчеркнул, что дети его активно поддерживают и радуются успехам отца.

Ранее он прокомментировал новости о завершении карьеры Валерии.