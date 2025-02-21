Пригожин прокомментировал новости о завершении карьеры Валерии
Пригожин прокомментировал новости о том, что Валерия завершает карьеру певицы
Фото: [pxhere.com]
Появившиеся новости о том, что певица Валерия завершает свою певческую карьеру, прокомментировал ее муж Иосиф Пригожин. С продюсером пообщались журналисты Super.ru.
По данным издания, Пригожин подтвердил тот факт, что певица рассматривает возможное завершение картеры певицы и прекратить гастроли в течение трех ближайших лет. Но речь не идет «ни о сегодня, ни о завтра».
Также Пригожин отметил, что они с Валерией записали столько альбомов и песен, что не знают, чем могут удивить публику.
Напомним, ранее народный артист РФ Юрий Антонов рассказал о своих планах сократить концертную деятельность - он отметил, что в таком возрасте активная концертная и гастрольная деятельность может нанести ущерб здоровью.