Решение российского артиста SHAMAN (Ярослава Дронова) отказаться от судейских оценок на международном конкурсе «Интервидение» вызвало неоднозначную реакцию в профессиональной среде. Одним из критиков такой позиции стал продюсер Иосиф Пригожин, высказавший свое мнение в интервью Общественной Службе Новостей.

Он дал собственную оценку выступлению коллеги. Пригожин признал, что песня была хорошей, а вокал Дронова — сильным, однако выразил сомнение, что этот номер обладал достаточной мощью для победы в столь серьезном международном соревновании. По мнению продюсера, артист выступил не на полную мощность, возможно, из-за волнения или чрезмерного увлечения техническими элементами шоу. При этом Пригожин подчеркнул, что именно отказ от получения баллов от международного жюри показался ему наиболее странным шагом. Для музыкального сообщества была упущена ценная возможность получить объективную оценку выступления российского представителя со стороны международных экспертов.

По его словам, последствием этого решения стало то, что Россия выпала из конкурсной гонки, а главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей — отправился во Вьетнам вместе с победителем Дык Фуком, набравшим 422 балла. При этом Пригожин выразил надежду, что этот опыт не станет окончательным и у артиста еще будет возможность достойно представить страну на следующих конкурсах «Интервидения».

Продюсер подчеркнул, что ситуация показала важный вопрос о целесообразности подобных жестов в международных культурных проектах. С одной стороны, артист продемонстрировал независимость от внешних оценок, с другой — лишил профессиональное сообщество шанса увидеть место российского исполнителя на современной мировой сцене. Этот случай оставляет пространство для дискуссии о балансе между художественной независимостью и прагматикой международного культурного диалога.

