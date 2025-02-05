Продюсер Пригожин рассказал, чего не хватает на современной эстраде

По словам продюсера Иосифа Пригожина, на отечественной эстраде не хватает хитов, которые писались в «нулевые», поскольку тогда в российской музыке произошла настоящая революция, задавшая новый веток развития в индустрии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что сегодня мода на звучание из «нулевых» возвращается, поэтому вполне было бы неплохо вернуть и прежних артистов.

По мнению продюсера, также жители нашей страны соскучились и по концертам ряда зарубежных звезд. Тем не менее «железный» музыкальный занавес открывается, и уже отдельные заокеанские артисты делают заявления о намерении выступить и перед фанатами в России.

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