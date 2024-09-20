Бывшая возлюбленная Киркорова опровергла пластическое преображение звезды

Артист Филипп Киркоров подкачался и приобрел завидную спортивную фигуру. Многие заподозрили, что эпатажная звезда опять прибегла к пластической операции. Однако ди-джей Катя Гусева в беседе с URA.RU это опровергла.

По словам собеседницы, все, чего сейчас достиг Киркоров с фигурой, он сделал сам в спортзале и следуя указаниям тренера. Никаких хирургических манипуляций здесь якобы не было.

«Конечно, Филипп никакие мускулы себе не пришивал. Он правда начал заниматься спортом. На него, я думаю, действует так его новый директор. Он — профессиональный спортсмен, который занимается давно спортом. Я думаю, что он прокачал Филиппа, что и ему нужно вернуться спорт», — отметила Гусева.

Также девушка вспомнила, как еще в 2018 году ездила на гастроли с Киркоровым, и даже тогда он активно занимался спортом. Она отметила, что у певца действительно завидная форма. Сейчас она и исполнитель поддерживают дружеские отношения, сама Гусева давно замужем.

Ранее сообщалось, что психолог Панфилова назвала страх главной причиной пластических операций звезд.