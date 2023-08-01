Продолжается борьба за спортивный Кубок губернатора Московской области

Немногим более месяца остается до завершения борьбы между спортивными командами подмосковных городов за Кубок губернатора.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в настоящий момент среди городских округов с населением свыше 100 тысяч жителей лидирует Коломна, с населением менее 100 тысяч — Дзержинский.

Завершены соревнования по легкой атлетике, художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, плаванию и велосипедному спорту. Всего в программу включено 23 вида спорта, в том числе четыре для инвалидов. На старт разрешено выходить профессионалам и любителям.

Ранее сообщалось, что подмосковный колледж отличился в интеллектуальном турнире.