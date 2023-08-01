Подмосковный колледж отличился в интеллектуальном турнире

Как сообщает пресс-служба регионального Министерства образования, в состав команды вошли студенты-курсанты, активисты и волонтеры — капитан Максим Коновалов, Игорь Зимирев, Амина Акчурина, Иван Кочетков и Дмитрий Рыженков. Они преодолели два предварительных этапа и были признаны лучшими в интеллектуальном состязании «Лига знаний: школы и колледжи» по Центральному Федеральному округу. Подготовила команду педагог Наталья Рига.

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