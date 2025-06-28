Проект Химок вошел в число лучших инициатив России

Проект под названием «Касаясь искусства», разработанный в подмосковных Химках, удостоился включения в десятку лучших инициатив общероссийской программы «Капитаны культуры». Как сообщили представители администрации городского округа, куратором проекта является Марина Самбур, возглавляющая местную картинную галерею имени Горшина.

«Касаясь искусства» — это инклюзивная программа, предоставляющая возможность людям с проблемами зрения изучать музейные экспонаты посредством тактильного контакта. Данный подход позволяет посетителям ощущать произведения искусства, делая культурную среду более доступной и открытой для всех категорий граждан.

«Мы стремимся сделать искусство доступным для каждого, независимо от физических возможностей. «Касаясь искусства» подтверждает его значимость и открывает новые перспективы для развития инклюзивных инициатив», — заявила Марина Самбур.

Участие в данной программе обеспечит проекту дополнительную поддержку, что позволит увеличить охват аудитории и внедрить новые способы взаимодействия с посетителями.

Программа «Капитаны культуры», реализуемая при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ориентирована на совершенствование управленческих навыков в сфере искусства, а также на внедрение новаторских методик в деятельность культурных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Химках провели Всероссийскую акцию «Свеча памяти».