Проект Московской области признали лучшим на конкурсе «Виртуальный тур по многонациональной России»

«Музей дяди Ромы» — музей народных инструментов Дома культуры «Чайка» в Балашихе признали лучшим проектом среди НКО, государственных бюджетных и муниципальных учреждений в финальном этапе II Всероссийского конкурса этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В ведомстве уточнили, что свои проекты в финале представили 13 победителей. В итоге победу одержал Роман Ломов.

«Наш музей рад встрече как с детьми, так и со взрослыми. Мы проводим множество мастер-классов, делаем концерты. Все это мы делаем бесплатно, но от помощи не отказываемся. Есть множество проектов, которые уже запланированы на 2024 год, поэтому приглашаю всех желающих к участию и помощи в реализации», — рассказал Ломов.

Отметим, что конкурс прошел в Общественной палате России. В рамках него участники обменялись опытом с коллегами и получили награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.