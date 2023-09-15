Проект «Общественный огород» завершился в подмосковных парках

В Московской области завершился проект «Общественный огород» — открытое пространство, где посетители подмосковных парков могли вырастить зелень, овощи, ягоды и цветы. Об этом сообщили в региональном Министерстве туризма и культуры.

Отмечается, что в рамках данного проекта участники наглядно изучили природоведение вместе с детьми, обменялись опытом с единомышленниками и собрали урожай.

«Общественный огород» — уникальный проект, который позволяет создать свой собственный мини-огород в 30 парках Подмосковья. Этот проект дал возможность быть в гармонии с собой, ухаживая за растениями, с пользой провести время с семьей, а новичкам овладеть искусством садоводства. Для этого была создана программа мастер-классов и экспертные круглые столы», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Отмечается, что всего этим летом было задействовано тридцать парков в муниципалитетах Подмосковья. Примечательно, что сборы урожая начались с середины августа, а уже завтра пройдет завершающий сбор урожая в 3 парках Подмосковья: парке «Пегас» в Егорьевске, в Центральном парке в Наро-Фоминском городском округе и парке отдыха «Вербилки» в Талдомском городском округе.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации президентских проектов и программ, которые положительно влияют на скорость преобразований территорий в регионе.