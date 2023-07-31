Проекты «Город танцует в парках» и «На одной волне» продолжатся в августе

Уже в августе в Подмосковье пройдет второй этап фестиваля «Город танцует в парках» с участием Егора Дружинина и других звезд хореографии. Об этом рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

«В мае мы провели первый этап, участие приняли 14 территорий, была большая география. Второй этап стартует 12 августа, а 2 сентября в Балашихе пройдет большой гала-концерт», - отметил министр.

Василий Кузнецов поблагодарил Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья за предоставленную воду, которую будут раздавать гостям фестиваля.

В мае начался и музыкальный проект «На одной волне», второй этап стартует 19 августа. Запланировано около 25 концертов.

Также министр отметил, что в традицию входят фестивали, направленные на культурные коды той или иной территории. Например, это «Текстиль-Фест» в Коломне и «Богородская рогожка» в Богородском городском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе растет посещаемость парков.