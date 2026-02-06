«Проявили равнодушие»: о смерти вдовы актера Баталова молчали почти две недели

На Преображенском кладбище Москвы прошло отпевание Гитаны Леонтенко — вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова. После церемонии ее дочь, 58-летняя Мария Баталова, страдающая от ДЦП, через своего адвоката раскрыла для gazetametro.ru трагические обстоятельства, которые предшествовали смерти матери и сопровождали организацию похорон.

Из-за трудностей с речью, вызванных ДЦП, в общении 58-летней Марии помогала ее адвокат. Она рассказала, что первые тревожные симптомы появились еще в середине декабря прошлого года. По ее словам, 19 декабря семье пришлось вызывать скорую помощь, однако тогда медики не нашли оснований для госпитализации. Спустя неделю Гитана Аркадьевна, чувствуя нарастающую слабость, самостоятельно обратилась в больницу, но врачи вновь ответили отказом. Мария подчеркнула, что со стороны медперсонала было проявлено явное равнодушие, в то время как состояние ее матери продолжало ухудшаться.

Лишь после того как близкие по своей инициативе сделали флюорографию, выяснилось, что в легких вдовы скопилась жидкость из-за сердечной астмы. 28 декабря женщину все же положили в больницу и провели курс интенсивной терапии. Несмотря на временное улучшение и выписку, 23 января Гитана Леонтенко скоропостижно скончалась дома: по воспоминаниям дочери, после приема пищи мать просто обмякла и сползла с кресла.

О смерти Гитаны Аркадьевны стало известно только 5 февраля, спустя почти две недели после трагедии. Адвокат семьи объяснила такую задержку бюрократической ошибкой участкового, который неверно указал месяц рождения покойной в протоколе. Из-за этой неточности возникли сложности с получением свидетельства о смерти и выдачей тела.

Дополнительные трудности возникли и с организацией похорон. Вдова хотела покоиться рядом с мужем, но для этого потребовалось официально подтверждать родство. Вопрос удалось урегулировать только после вмешательства Гильдии киноактеров. При этом защитник Марии Баталовой опровергла слухи о финансовой поддержке со стороны Союза кинематографистов, назвав их ложными. Она заявила, что все расходы — от подготовки могилы до церковных принадлежностей — Мария оплатила самостоятельно из собственных средств.

Несмотря на инвалидность, Мария Баталова твердо заявляет о своей дееспособности. Она пояснила, что сама ухаживала за матерью в последние месяцы, имеет стабильный заработок и не нуждается в опекуне. К помощи со стороны она относится настороженно, опасаясь снова попасть в зависимость от корыстных людей после громкого скандала с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цывиным.

На данный момент продолжается процесс взыскания ущерба с осужденных за мошенничество супругов. По словам адвоката, квартира Дрожжиной и Цывина на Кутузовском проспекте может быть выставлена на торги, а вырученные средства поступят на счет пострадавшей дочери актера. Сама Мария выступает категорически против досрочного освобождения Михаила Цывина, который сейчас отбывает пятилетний срок в колонии.

