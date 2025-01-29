Прокуратура требует возбудить уголовное дело на блогера Маркаряна

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против блогера Арсена Маркаряна по статье о публичных призывах к терроризму (ст. 205 УК РФ), сообщил Mash.

Отмечается, что преследование блогера инициировала московская прокуратура. По информации Mash, поводом для этого стало его интервью на YouTube, где он заявил о необходимости запускать беспилотники по российским домам.

Маркаряну 29 лет. Свою блогерскую карьеру он начал в 2014 году, рассказывая о плюсах сыроедения и здорового образа жизни. При этом дипломированным диетологом он не является.

Блогер известен своими противоречивыми взглядами и мизогинными высказываниями. В своих интервью он часто затрагивает женский пол и поведение девушек. В телеграм-канале Маркаряна на декабрь 2024 года насчитывалось более 160 тыс. подписчиков. Именно от этого канала он получает основной доход.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что инфокоуч Дмитрий Портнягин закрыл свое ИП, через которое вел «Трансформатор».