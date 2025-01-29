Mash: Портнягин закрыл ИП, через которое вел «Трансформатор»

Дмитрий Портнягин закрыл индивидуальный предпринимательский статус, через который он вел свой основной видеоблог — «Трансформатор». Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно данным канала, недавно коуч, который в настоящее время имеет ограничения в действиях по уголовному делу, подал соответствующее заявление в налоговую инспекцию в Наро-Фоминске, расположенную в Подмосковье.

Вопрос касается ИП «Дмитрий Сергеевич Портнягин», который теперь ликвидирован. При этом блогер упоминал о закрытии «Трансформатора» еще в 2023 году.

Портнягина задержали 12 апреля в Ростовской области по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег. Совсем недавно он заявил, что погасил долги на сумму 188 млн руб. А незадолго до этого выставил на продажу свой личный особняк.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал имущество Лерчек по делу о выводе 250 млн руб.