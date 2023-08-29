Пропавшая фигуристка Горбачева объявилась в московском кафе

Пропавшая российская фигуристка Алина Горбачева попала на несколько камер в течение дня. Видео, на котором девушка находится в одном из московских кафе, оказалось в расположении Mash.

По предварительной информации, спортсменка знает, что ее ищут. Она боится возвращаться домой. К ее поискам уже подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», полиция, а также представители национального центра помощи детям.

29 августа в фан-группе Горбачевой появилось сообщение о ее пропаже. Также исчезновение девушки подтвердила ее мама. По информации Следственного комитета РФ, фигуристка пропала вечером, 28 августа, после того как покинула «Чкалов Арену». Там спортсменка должна была тренироваться.

По данным Baza, в этот день 16-летняя Горбачева повздорила со своим тренером Софьей Федченко, с которой живет в одной квартире. После ссоры девушка покинула раздевалку и направилась на улицу. Камеры видеонаблюдения засекли Горбачеву в районе набережной и Владимирской церкви.

Спасатели также завершили поисковую операцию в водоеме. Там Горбачеву не нашли. Следком РФ завел уголовное дело по факту убийства.

Ранее общественный деятель и обозревать фигурного катания Елена Родина высказалась о пропаже Горбачевой и призвала разобраться в факте ее отдельного проживания от родителей.