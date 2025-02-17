«Пророк. История Александра Пушкина» вышел в лидеры российского кинопроката

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с российским актером Юрой Борисовым в главной роли стал лидером кинопроката на этой неделе. За прошедшие выходные он собрал 417 млн руб. в России и странах СНГ, о чем передает портал kinobusiness.com.

На второй строчке рейтинга расположилась еще одна новинка — фильм о приключениях Манюни «Манюня: День рождения Ба», который собрал в прокате 143,5 млн руб.

Еще один фильм, заслуживающий внимания, — криминальная драма «Рэкетир: новые времена», которая заняла третье место по кассовым сборам, собрав 100 млн руб. за минувшие выходные.

Кинолента о супергерое Капитане Америке, вышедшая в прокат недавно, заняла четвертую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов в странах СНГ, за исключением России и Белоруссии. За прошедшие выходные она собрала 78,5 млн руб.

В конце списка пятерки самых кассовых фильмов — романтическая комедия «Оставь это ветру» с Ханде Эрчел в главной роли. За выходные фильм собрал в прокате 59 млн руб.

Ранее сообщалось, что российский актер Юрий Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA за участие в нашумевшем фильме «Анора», уступив американцу Кирану Калкину.