Нурлан Сабуров в Дубае шутил о российском ВНЖ и патриотизме: комик заявлял, что у России не получилось его выгнать

Популярный стендап-комик Нурлан Сабуров во время своего гастрольного тура в Дубае сделал ряд резонансных заявлений. Аудиозапись старого выступления с шутками начали активно распространять сейчас. Артист в ироничной форме обсудил свои попытки получить вид на жительство в России и прокомментировал слухи о возможном изгнании из страны.

Выступление Нурлана Сабурова в Объединенных Арабских Эмиратах привлекло внимание общественности из-за откровенных и едких шуток о его статусе в РФ. В ходе программы комик затронул тему своего пребывания в стране, отметив, что определенные силы якобы желали его отъезда, однако их планы не увенчались успехом. Сделал он это в не совсем цензурной и максимально ироничной форме, подчеркнув, что выгнать просто так его из страны ни у кого не получилось. Теперь, по словам артиста, его выступления приобрели подчеркнуто «суперпатриотический» характер. Сабуров активно шутил о совершенстве российской правовой системы и называл Путина лучшим лидером в истории, при этом он настойчиво просил зрителей фиксировать эти слова на видео и распространять в сети.

Поводом для иронии стали реальные бюрократические сложности, с которыми столкнулся уроженец Казахстана. Согласно информации из медиа-источников, Сабуров пытался оформить официальный вид на жительство в России, однако потерпел неудачу на этапе тестирования по истории. Легализация была необходима артисту в том числе для того, чтобы снять любые претензии со стороны фискальных органов и избежать обвинений в налоговых нарушениях. Напомним, что артиста депортировали из России и запретили въезд в страну на 50 лет.

Ранее в Госдуме предложили отменить запрет на въезд для Нурлана Сабурова в Россию.