«Без комментариев»: комик Сабуров покинул Россию, улетев в Казахстан

Нурлан Сабуров покинул Россию. После решения о запрете на въезд на 50 лет комик вылетел в Казахстан, отказавшись обсуждать с журналистами свои планы и шутки. Об этом пишет телеграм-канал «112».

Запрет на въезд для популярного комика привел к его немедленному отъезду. На все вопросы журналистов в аэропорту он дал лаконичный и исчерпывающий ответ: «Без комментариев».

Также правоохранительные органы утверждают, что Нурлан Сабуров, помимо прочего, систематически нарушал миграционное и налоговое законодательство, получив в России доходы на десятки миллионов рублей. Также выяснилось, что у комика есть задолжавшая налоги российская кинокомпания и имущество на сумму свыше 60 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что подписчики Сабурова спрашивают «Что будет дальше?» после запрета на въезд в РФ.