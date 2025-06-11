«Просто оказался в нужном месте, и так четыре раза»: Гладышев прокомментировал покер в ворота Белоруссии

Товарищеский матч сборных Белоруссии и России в Минске завершился победой гостей со счетом 4:1. Все четыре мяча в составе российской команды забил нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев.

Форвард считает, что особой его заслуги в этих голах нет: просто так сложились обстоятельства.

«Оказался в нужном месте четыре раза. Три раза забил в пустые, считай. Партнеры выкатили», — сказал Гладышев.

Ярослав забивал на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Таким образом, ему понадобилась всего 31 минута для оформления покера, и это самый быстрый покер в истории сборной.

Всего в истории сборной России это четвертый случай, когда футболист забивает более четырех мячей в одном матче. Рекорд принадлежит Олегу Саленко, который положил пять мячей в ворота сборной Камеруна (6:1) на чемпионате мира в 1994 году. Дважды покер удавался Артему Дзюбе, который забивал в отборе на Евро Лихтенштейну (7:0) в 2015 году и Сан-Марино (9:0) в 2019 году.

Ранее стало известно, что экс-тренер «Динамо» Марцел Личка ведет переговоры с ЦСКА.