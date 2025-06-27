Проворов может подписать новый контракт с «Коламбусом»

1 июля 28-летний россиянин станет неограниченно свободным агентом и может выйти на рынок. По предыдущему соглашению Проворов получал $6,75 млн в год.

«Мы провели обширные переговоры по контракту Проворова. И эта история не закончится 1 июля. В прошлом сезоне у нас уже были случаи, когда мы подписывали ребят позже этого срока, а в итоге они внесли серьезный вклад в наши достижения», — не теряет надежды Уодделл.

Российский защитник точно не останется без работы в НХЛ. Сообщалось об интересе к нему со стороны нескольких клубов, один из которых — «Нью-Йорк Рейнджерс», в минувшем сезоне испытывавший проблемы с обороной.

В сезоне 2024/2025 Проворов сыграл во всех 82 матчах регулярного чемпионата и набрал 33 (7+26) очков. Это второй результат среди защитников клуба после Зака Веренски.

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