Пруцев рассказал, почему решил перейти из «Спартака» в «Локомотив»

Полузащитник Данил Пруцев, выступающий за «Локомотив» на правах аренды из «Спартака», рассказал «Матч ТВ», как оказался в составе железнодорожников.

По словам футболиста, он понял, что шансов получать достаточное количество игрового времени при Деяне Станковиче у него нет. При этом Пруцев отметил, что сербский специалист не предъявил ему ни одной претензии, но и в состав не ставил.

«За весь год он со мной ни разу не поговорит тет‑а‑тет. Максимум — какие‑то подсказки в ходе тренировок. Станкович никогда лично ничего не говорит, не объясняет, что мне надо делать, чтобы я играл больше», — сказал Пруцев.

Футболист отметил, что впервые попал в такую ситуацию. В «Спартаке» и Паоло Ваноли, и Гильермо Абаскаль регулярно вызывали на личные беседы, хотя они тоже иностранцы.

В шести матчах РПЛ за «Спартак» в нынешнем сезоне Пруцев лишь раз появился на поле, выйдя на замену на 25 минут в игре с «Балтикой» (0:3). Перейдя в «Локомотив», хавбек в 12 матчах, причем в 11 — в стартовом составе. В активе Пруцева в этих играх гол и три ассиста.

