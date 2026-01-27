Романцев рассказал, сколько футболистов «Спартака» показывают чемпионскую игру

По мнению знаменитого тренера, только несколько футболистов команды обладают качествами, которые нужны для борьбы за чемпионство.

«Я смотрю на игроков, с какими бы из них я стал чемпионом. Ну вот в этом "Спартаке", думаю… Нет, не в то время, в то время никто бы не подошел. Вот сейчас могут быть чемпионами. Думаю, человека три-четыре только», — сказал Романцев.

Специалист не стал называть конкретные фамилии, а также уточнять, есть ли среди игроков с чемпионским мастерством и характером российские футболисты.

Олег Романцев девять раз выигрывал со «Спартаком» чемпионат страны в качестве главного тренера, а также четыре раза брал Кубок СССР и России. В качестве футболиста красно-белых Романцев становился чемпионом СССР 1979 года.

