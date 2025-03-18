Прыгун в воду Кузнецов считает себя викингом

Олимпийский призер по прыжкам в воду Евгений Кузнецов рассказал Metaratings.ru, что ощущает родство славян и скандинавов.

Спортсмен ответил на вопрос о своем сходстве с викингами.

«Да, я похож на них. Если взять всю Скандинавию и Древнюю Русь, то вероисповедание было одно и то же, язык и понятие очень близки. Великий Рюрик, когда пришел основывать наше государство, тоже был скандинавом. Мы переплетены», — заявил Кузнецов.

Также он раскрыл секрет своих татуировок на бритой голове. По словам Кузнецова, это славянские руны, одна из которых отвечает за здоровье, а вторая — за путешествия.

Ранее Евгений Кузнецов удивился теплому приему, который оказали российским спортсменам на соревнованиях в Германии.