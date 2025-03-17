Российских прыгунов в воду на соревнованиях в Германии встретили аплодисментами

Призер Олимпийских игр прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал «Матч ТВ», что был приятно удивлен теплой встрече российских спортсменов на соревнованиях в германском Ростоке.

Кузнецов рассказал, что их встретили с распростертыми объятиями и радовались допуску россиян к международным стартам. По его словам, первая тренировка прошла под аплодисменты. Это придало российским спортсменам дополнительный эмоциональный заряд.

67-й международный день прыгуна в воду прошел в Ростоке под эгидой World Aquatics. В соревнованиях приняли участие 12 спортсменов из России. Они выиграли в Ростоке шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые награды.

Евгений Кузнецов победил в прыжках с трехметрового трамплина и в синхронных прыжках в паре с Никитой Шлейхером.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев призвал поддержать российских спортсменов, выступающих на международных соревнованиях в нейтральном статусе.