Прыгунья в воду Конаныхина рассказала об отношении судей после возвращения россиян
Чемпионка Европы Конаныхина оценила судейство после возвращения россиян
Фото: [t.me/annakonanykhina]
Российские спортсмены не сталкивались с предвзятым судейством после возвращения на международные соревнования, заявила ТАСС чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в воду Анна Конаныхина.
Она отметила, что уже на первом международном старте в Германии судейство было честным. Тогда на Международном дне прыгуна в воду Конаныхина и Александра Кедрина заняли первое место в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.
В мае на суперфинале Кубка мира в Пекине дуэт Конаныхиной и Кедриной завоевал серебряные медали.
Российская спортсменка выразила надежду, что никаких проблем с судейством не будет и на чемпионате мира в Сингапуре.
Ранее в Федерации кикбоксинга России рассказали, с какой аргументацией Молдавия не пустила в страну российских спортсменов. Из-за недопуска россиян международная федерация отменила чемпионат Европы.