Прыгунья в воду Конаныхина рассказала об отношении судей после возвращения россиян

Российские спортсмены не сталкивались с предвзятым судейством после возвращения на международные соревнования, заявила ТАСС чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в воду Анна Конаныхина.

Она отметила, что уже на первом международном старте в Германии судейство было честным. Тогда на Международном дне прыгуна в воду Конаныхина и Александра Кедрина заняли первое место в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.

В мае на суперфинале Кубка мира в Пекине дуэт Конаныхиной и Кедриной завоевал серебряные медали.

Российская спортсменка выразила надежду, что никаких проблем с судейством не будет и на чемпионате мира в Сингапуре.

Ранее в Федерации кикбоксинга России рассказали, с какой аргументацией Молдавия не пустила в страну российских спортсменов. Из-за недопуска россиян международная федерация отменила чемпионат Европы.