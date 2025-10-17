Психиатр объяснила странное поведение Бритни Спирс

Быт знаменитостей зачастую скрывает драмы, невидимые для широкой публики. Ярким примером стала недавняя публикация мемуаров Кевина Федерлайна — бывшего мужа Бритни Спирс, в которых он обнажил тревожные эпизоды из их прошлой семейной жизни. По его словам, певица могла входить в спальню к их маленьким сыновьям с ножом в руках, вселяя в детей настоящий ужас. Объясняя возможные причины такого шокирующего поведения, психолог и психиатр Наталья Наумова указывает на серьезное психическое расстройство. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Специалист поясняет, что подобные действия — танцы с ножами, появление в детской с опасными предметами — являются классическими признаками биполярного расстройства личности. Именно в рамках этого заболевания у человека в моменты сильной злости и агрессии могут развиваться маниакальные состояния, когда контроль над своими поступками практически утрачивается.

По ее словам, последствия таких эпизодов оказываются глубокими и долговременными. Эксперт отмечает, что сегодня уже повзрослевшие сыновья Бритни практически не общаются со своей звездной матерью. Травмирующие детские воспоминания, по-видимому, наложили серьезный отпечаток на их отношения. Кроме того, сама певица в такие моменты могла не отдавать себе отчета в своих действиях, рискуя переступить роковую грань и совершить непоправимое.

Психиатр добавила, что итогом этой сложной истории становится понимание, что даже успех и слава не являются защитой от тяжелых психических недугов. Как напомнила Наумова, сама Бритни Спирс ранее признавалась, что принимала препараты для стабилизации состояния. Вероятно, именно медикаментозная терапия помогла ей взять под контроль кризисные проявления болезни, однако ее отношения с детьми, судя по всему, уже оказались безвозвратно подорваны пережитыми страхами.

