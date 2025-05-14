Эксперт объяснила, почему в России распространяется феномен Кадышевой

Анастасия Семенова, медиаменеджер и консультант в сфере креативных коммуникаций, рассказала «Газете.Ru» про феномен Надежды Кадышевой, которая стала популярна у молодежи.

Внезапно Надежда Кадышева, известная певица, вновь оказалась в центре внимания молодежи, став самой высокооплачиваемой артисткой России. Это произошло благодаря вирусному успеху ее песни «Плывет веночек» в соцсетях. Молодые люди активно покупают билеты на ее концерты, создают шортсы и делятся своими впечатлениями.

По словам эксперта Семеновой, людям хочется чего-то стабильного и понятного. Ностальгия по прошлым дням, когда жизнь казалась проще, вызывает интерес к таким исполнителям, как Кадышева. Молодежь устала от постоянного потока новых лиц в индустрии. В этом контексте Кадышева становится символом надежности и предсказуемости, как любимый сериал, который всегда радует.

Кроме того, молодые россияне ценят подлинность. В эпоху фальшивых образов и постановочных фото, Кадышева воспринимается как искренний артист, который не меняет себя ради моды. Она продолжает делать то, что любит, и это вызывает уважение у молодого поколения.

Не менее важен и элемент юмора. Зумеры используют ее музыку в контексте развлекательных трендов, что приводит к неожиданному интересу. Многие начинают слушать ее «по приколу», но вскоре это перерастает в искреннюю привязанность, особенно после посещения ее концертов, где она демонстрирует высокий уровень мастерства.

Ранее напавшая на Кадышеву на концерте россиянка объяснила, зачем это сделала.