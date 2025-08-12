Психолог Наумова определила серьезные проблемы у Риты Дакоты

Популярная певица Рита Дакота вновь обратилась к пластическим хирургам, на этот раз для коррекции неудачной блефаропластики. Артистка признается, что мечтает о выразительных «лисьих глазах», но психологи видят в этом тревожную тенденцию. Психолог Наталья Наумова в интервью Общественной Службе Новостей высказала предположение о наличии у звезды дисморфофобии — психического расстройства, при котором человек патологически недоволен своей внешностью.

По ее словам, особенно остро эта проблема стоит среди знаменитостей, для которых молодость и внешняя привлекательность — часть профессии.

Эксперт пояснила, что постоянные изменения во внешности Риты Дакота уже привели к тому, что поклонники с трудом узнают свою кумира. Психолог предупреждает: вместо новых операций артистке стоило бы обратиться за помощью к специалисту по ментальному здоровью.

По ее мнению, когда стремление к совершенству превращается в навязчивую идею, даже самые радикальные изменения перестают приносить удовлетворение, оставляя лишь болезненную зависимость от хирургического скальпеля.

