Психолог пояснила, почему дети звезд ведут деструктивный образ жизни

Эпатажные выходки и деструктивное поведение детей знаменитостей, регулярно мелькающие в СМИ, часто являются внешним проявлением глубоких внутренних проблем. По мнению семейного психолога Надежды Резеновой, корни такого поведения обычно уходят в семейную почву, где главным дефицитом становится искреннее внимание и теплота со стороны родителей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт объясняет, что погруженность звездных родителей в карьеру и продвижение личного бренда неизбежно сокращает время для полноценного общения с детьми. Ребенок часто остается на попечение нянь или родственников, а контакт с родителем теряет глубину и эмоциональную наполненность. Именно эта нехватка близости, по словам психолога, может трансформироваться в душевную боль, которая находит физическое выражение через самоповреждения, экстремальный пирсинг или татуировки, каждая из которых является немым криком о помощи.

По ее мнению, последствием такой ситуации становится формирование у подростка ощущения вседозволенности на фоне острого кризиса идентичности. Не понимая границ и не чувствуя последствий своих поступков, молодые люди из известных семей при этом сталкиваются с колоссальной сложностью — необходимостью сепарироваться от образа знаменитого родителя и найти собственное место в жизни. Деструктивный образ жизни становится для них искаженным способом справиться с этим давлением и прожить внутреннюю боль.

Эксперт добавила, что подобное поведение всегда сигнализирует о неудовлетворенной потребности в поддержке и любви. Если бы фундаментальные эмоциональные нужды ребенка были удовлетворены, а подростковый кризис успешно пройден, тяги к саморазрушению просто не возникло бы. Таким образом, эпатажные выходки — это не прихоть, а симптом, требующий в первую очередь восстановления доверительных отношений в семье.

