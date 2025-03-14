Сын Яковлевой три минуты орал матом, комментируя госпитализацию актрисы

Сын звезды советского и российского кинематографа Елены Яковлевой Денис Шальных не стал сдерживать себя в эмоциях и в крайне грубой форме « послал » всех журналистов в пешее эротическое путешествие за вопросы о якобы экстренной госпитализации его матери.

Ранее в пятницу, 14 марта, в телеграм-канале SHOT появилась информация, что звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева была экстренно госпитализирована в больницу в Москве.

В беседе с изданием «Абзац» мужчина обозвал всех журналистов «стервятниками, копрофилами и копрофагами». А в конце и вовсе перешел на грязную ненормативную лексику.

Гневная и матерная речь Шальных длилась около трех минут.