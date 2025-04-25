«Психологической связи нет, есть телефонная»: тренер «Динамо» рассказал о контактах с Овечкиным

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал журналистам во время открытой тренировки, что Александр Овечкин поздравил команду после победы во втором раунде плей-офф КХЛ.

«Динамо» в шести матчах обыграло «Ак Барс». По словам Кудашова, Овечкин позвонил как раз в тот момент, когда динамовцы уезжали из Казани, где добыли решающую победу. Воспитанник бело-голубых поздравил команду с победой. В свою очередь, «Динамо» пожелало успеха Овечкину в серии плей-офф НХЛ с «Монреалем».

Журналисты предположили, что во время плей-офф у «Динамо» и Овечкина есть психологическая связь.

«Психологической нет. Но есть телефонная связь», — уточнил Кудашов.

В полуфинале Кубка Гагарина «Динамо» сыграет с «Трактором», серия стартует 28 апреля. «Вашингтон» ведет в серии с «Монреалем» — 2:0.

В ночь на 25 апреля три российских игрока были признаны первыми звездами в своих матчах плей-офф НХЛ: Павел Бучневич из «Сент-Луиса» оформил хет-трик, Кирилл Капризов из «Миннесоты» — дубль, а голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал шатаут.