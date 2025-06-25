ПСЖ еще не определился с будущим Сафонова в клубе
Источник Sport24: будущее Сафонова в ПСЖ решится после переговоров с Доннаруммой
Фото: [ФК ПСЖ]
ПСЖ еще не принял окончательного решения по будущему российского голкипера Матвея Сафонова в клубе, сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, никаких решений не будет приниматься до завершения переговоров о новом контракте с Джанлуиджи Доннаруммой, который был основным голкипером ПСЖ в минувшем сезоне. Если с итальянцем не удастся договориться, он может вернуться в серию А, утверждает источник.
Кроме того, в клубе обсуждали возможный конфликт в коллективе, если в ПСЖ перейдет украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный. В Париже не хотели бы возникновения подобных неловких ситуаций. Впрочем, трансфер украинца пока застопорился.
В ПСЖ не исключают возможность продажи или аренды Сафонова, но об этом нет смысла говорить до полного прояснения ситуации с Доннаруммой.
Сафонов сыграл в 17 матчах ПСЖ в минувшем сезоне и выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Ранее генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что в УЕФА готовы вернуть российские клубы в еврокубки.