В РФС заявили о готовности ФИФА и УЕФА вернуть российские клубы в еврокубки

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что, по его ощущениям, ФИФА и УЕФА готовы вернуть российские клубы в еврокубки в 2026 году.

«По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы», — сказал Митрофанов.

Он уточнил, что на окончательное решение будут влиять политики. Митрофанов отметил, что в настоящее время в ряде европейских стран существует чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров с россиянами.

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

Ранее Митрофанов заявлял, что РФС будет добиваться возвращения России на то место в клубном рейтинге УЕФА, которое она занимала до отстранения.