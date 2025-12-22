ПСЖ хочет подписать первый в истории футбола пожизненный контракт

«Пари Сен-Жермен» планирует продлить контракт с главным тренером Луисом Энрике, сообщает газета As. Парижане хотят предложить специалисту соглашение, которого еще не было в истории футбола.

Настоящий контракт с Луисом Энрике действует до 2027 года, но боссы ПСЖ настолько впечатлились работой испанца, что готовы предложить ему пожизненный пост. Кроме того, Луис Энрике станет еще и самым высокооплачиваемым тренером в мире.

В этом году ПСЖ под руководством испанца выиграл шесть трофеев — чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В составе ПСЖ выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Он стал главным героем матча за Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», отразив четыре пенальти в послематчевой серии.