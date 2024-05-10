Агутин засудил блогера из Тулы, обвинившего его в «программировании» людей хитом

В Туле суд встал на сторону артиста Леонида Агутина уже второй раз в споре с местным блогером. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Судебный процесс прошел по поводу жалобы Агутина на блогера из Тулы Илью Мамаева. В видео он заявлял, что артист якобы использует хит «Включите свет» для программирования людей. Он разглядел в клипе символы дьявола, которые связал с мировым заговором и масонами. По его версии, Агутин относился к этому тайному сообществу.

Суд дважды вставал на сторону Агутина. Сначала он отсудил один миллион компенсации за моральный ущерб. Также он требовал удалить ролик, что блогеру и пришлось сделать. Недавно в Туле состоялось очередное заседание, где певцу удалось присудить себе миллион рублей за судебные издержки.

Первый раз суд взыскал у Мамаева 217,8 тысячи рублей, а также 23,7 тысячи рублей с владельца разместившего ролик сайта.

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