Публика не хотела отпускать Долину после мюзикла в Театре на Таганке, купая в овациях

В Театре на Таганке состоялась премьера мюзикла "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", где народная артистка РФ Лариса Долина исполнила роль миссис Ловетт. Зрители встретили её выступление бурными овациями, сообщает РИА Новости.

По завершении спектакля артисты, как обычно, вышли на сцену для традиционного поклона. Зрители, восхищённые выступлением, встретили их бурными овациями и восторженными возгласами "Браво!". Эти овации продолжались около пяти минут. В знак признательности Ларисе Долиной вручили множество букетов цветов.

Певица неоднократно благодарила зрителей со сцены, говоря «спасибо».

В четверг Мосгорсуд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, приобретенной ею у Полины Лурье. Кроме того, суд аннулировал регистрацию дочери и внучки певицы, которые были прописаны в этом жилье. Постановление суда вступило в силу незамедлительно.

Ранее сообщалось о том, что в Москве две пенсионерки воюют за квартиру, проданную под влиянием мошенников по «схеме Долиной».