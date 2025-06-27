Пугачева передумала продавать свое поместье в подмосковном Солнечногорске за 225 млн руб.

Народная артистка СССР, российская певица Алла Пугачева, проживающая за границей вместе с мужем-иноагентом Максимом Галкиным*, передумала продавать свое роскошное поместье в подмосковном Солнечногорске. Об этом стало известно Mash.

Изначально артистка планировала продать особняк за 225 млн руб. со значительной 60-процентной скидкой. Несмотря на такие условия, многие потенциальные покупатели жаловались на «бабкин ремонт», несоответствующий заявленной стоимости.

Сбежавшая из России звезда после недовольных отзывов передумала продавать дом. Вместо этого она решила сдавать его в аренду. Теперь притронуться к величию семьи Примадонны можно за 700 тыс. руб. в месяц с залогом на ту же сумму.

Как пишет телеграм-канал, дом площадью 760 кв. м включает в себя камин, бар, бильярдную, лифт, собственную береговую линию с пирсом, спортивные и детские площадки, а также современный кинотеатр и релакс-зону с бассейном и хаммамом.

Ранее телеграм-канал Mash рассказал, где живут певица Алла Пугачева и комик-иноагент Максим Галкин за границей.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.