Стало известно, где живут Пугачева и ее муж-иноагент Галкин

Российская певица Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом, комиком Максимом Галкиным* живут в элитном двухэтажном особняке стоимость 350 млн руб. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.

Отмечается, что жилище сбежавших из России селебрити расположено на живописном берегу Средиземного моря на Кипре. У ворот стоит охрана, однако сам дом не огорожен высоким забором.

Особняк состоит из двух этажей, подвала, бассейна, четырех санузлов и просторной террасы с яркими цветами. Также на территории есть гараж, хотя машины в нем не стоят, и комната для персонала. Как отмечают источники, внутри все сделано довольно просто и практично в сравнении с роскошным замком в Грязях.

Как пишет Mash, Пугачева предпочитает проводить время на веранде, где в тени спокойно расслабляется с телефоном. Когда к ней приезжает певица Марина Абросимова, более известная как MакSим, они вместе прогуливаются по причалу.

Известно, что дети Пугачевой и Галкина учатся в английской школе. Знакомые Пугачевой и Галкина утверждают, что дом звездная пара выбрала из-за «спокойствия».

По информации телеграм-канала, содержание дома вместе с охраной обходится примерно в €7 тыс. в год (почти 631 тыс. руб.). Расходы на коммунальные услуги составляют около €400 за квартал за электроэнергию и примерно €50 каждые два месяца за воду.

Ранее сообщалось, что россияне завалили комментариями певицу Аллу Пугачеву с требованием высказаться об атаках Израиля по Ирану.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.