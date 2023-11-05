Пугачева под покровом ночи бежала в Латвию, испугавшись разборок с бойцами СВО

Бывшая Примадона российской эстрады в очередной покинула Россию, не пробыв на своей первоначальной Родине и нескольких дней. В соцсетях сегодня, 5 ноября, ее муж-иноагент Максим Галкин опубликовал совместное фото с подписью: «Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде» (город в Латвии).

Как передает SHOT, накануне вечером Пугачева покинула свой замок в Грязи,куда приехала 3 ноября, чтобы забрать некие документы на детей. Практически сразу исполнительница двинула на своем Rolls-Royce в сторону Питера, а уж затем рванула в Латвию.

«Певицу сегодня ждали на похоронах дирижёра Юрия Темирканова в Питере, но она, вероятно, изменила свои планы после того, как общественники и бойцы СВО потребовали ее задержать и допросить на предмет финансирования ВСУ», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что замотанная в платок Пугачева ехала из Пскова в Москву в купе за 30 тысяч рублей.