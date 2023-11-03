Пугачева вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь

Накануне сообщалось, что Примадонна въехала на территорию России через КПП в Псковской области. Затем она поездом добралась до Москвы. Сообщается, что все это время в замке готовились к приезду певицы.

О дальнейших планах Пугачевой ничего неизвестно, как и о том, надолго ли она приехала в Россию. Ее супруг Максим Галкин (признан в России иноагентом) остался за границей. Звездная пара сначала жила в Израиле, а после эскалации конфликта на Ближнем Востоке перебралась на Кипр.