Пугачева вернулась в Россию, скрыв лицо платком – Baza

По данным журналистов, певица пересекала погранпереход в Псковской области, после чего, оказавшись на территории России, села в черную иномарку и уехала в неизвестном направлении.

Также, по данным очевидцев, во время возвращения в Россию Пугачева скрывала свое лицо платком, а незадолго до возвращения опубликовала пост в соцсетях со словами «Живем дальше». Шоумена Максима Галкина* с артисткой на момент возвращения не было.

*признан иностранным агентом на территории России