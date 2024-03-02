Пугачева впервые за 16 лет выпустила альбом, отказавшись петь на иврите

В ней бывшая Примадонна исполнила 20 композиций, записанных с юбилейного концерта Пугачевой в Кремлевском дворце еще в 2019 году. Отметим, что последний раз артистка презентовала свой альбом 16 лет назад.

В соцсети пользователи делятся отзывами об внезапном творении артистки, повесившей микрофон на гвоздь много лет назад. Большинство юзеров удивило, как это еще Пугачева, проживая последние два года то в Израиле, то на Кипре, не стала петь на иврите или на греческом языке.

Нашлись такие, кто уверен — Примадонна на чужбине сильно скучает по России.

Фото: [ соцсети ]

«Видимо, поэтому поет еще на русском, а не на иврите», — приводится в публикациях.

Ранее мы писали, что Пугачева с мужем могут лишиться своего роскошного замка в деревне Грязи в Московской области.