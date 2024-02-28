Примадонна Алла Пугачева и ее супруг комик Максим Галкин* могут лишиться своей недвижимости в России. В частности, речь идет о роскошном замке в подмосковной деревне Грязи, сообщает Mash.

Уехавший за границу Галкин все свои выступления строит на дискредитации России и российской армии. Он неустанно обвиняет свою Родину в военных преступлениях, даже в тех, которые давно были разоблачены как фейки.

Все заявления комика собрал и проанализировал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Общественник направил иск в Генпрокуратуру. Если проверка выявит нарушения, недвижимость могут конфисковать по новому закону о фейках про армию, принятому 14 февраля.

Ранее проверить опальных звезд на нарушение этого закона призывал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

* признан в России иноагентом