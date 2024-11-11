Пугачеву в мини-шортах застали во время прогулки по Лимасолу
Фото: [соцсети]
Уехавшую из России Аллу Пугачеву застали во время прогулки по Лимасолу.
О встрече с народной артисткой СССР на своей странице в соцсети рассказала блогер Виктория Залесская.
По ее словам, артистку она встретила случайно, когда ужинала с мужем в кафе.
Звезда была в черных мини-шортах и кофте.
Супруги подошли ее поприветствовать. Пугачева в ответ рассказала, какие места стоит посетить в Лимасоле.
Сфотографироваться с парой певица отказалась, предложив снять их вдвоем.
«Очень старенькая, но вся подтянутая», — отметила Залесская.
Также она отметила сходство Пугачевой с дочерью Кристиной.
Ранее сообщалось о том, что Пугачева отреагировала на сплетни о своей семье.