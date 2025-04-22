Путин направил соболезнования родным и близким умершего скульптора Церетели

Президент РФ Владимир Путин выразил свои глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким умершего Зураба Церетели. Текст этого обращения появился на сайте Кремля.

Российский лидер назвал скульптора талантливым художником и выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры, который посвятил себя подвижничеству в искусстве и добрым делам.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования», — указал Путин.

Ранее стало известно, что похороны Церетели будут проходить в Тбилиси. Там в Дидубийском пантеоне похоронена супруга скульптора Инесса Андроникашвили. Она ушла из жизни в 1998 году.