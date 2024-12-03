Путин поручил правительству создать национальный центр спорта

Кабинет министров получил от президента Путина поручение о создании специального научного центра спорта. Эти данные опубликованы на официальном сайте Кремля.

Российский лидер дал такое поручение во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Правительству Российской Федерации обеспечить создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» и функционирование национального центра спорта», — указано в этом задании.

Помимо этого, Федеральному медико-биологическому агентству России поручено создать национальный центр спортивной медицины, который повысит эффективность медицинского обеспечения в спорте в РФ. Также должна повыситься прозрачность работы всех спортивно-культурных организаций страны. К ним должны разработать новые требования вплоть до внесения поправок в существующее законодательство.

Президент России наделил Министерство спорта новыми полномочиями. Это сделано с целью совершенствования системы управления в области физкультуры и спорта. Новые веяния коснулись и букмекерских контор. Теперь организаторов азартных игр обяжут с 2026 года отчислять 2,25% от всей выручки на нужды отечественного спорта, а с 2028 года данная ставка повысится до 2,5%.

Ранее Владимир Путин своим указом перенес проведение Всемирных игр дружбы в России. Сначала их хотели провести в сентябре текущего года, затем сдвинули на 2025 год, а затем и вовсе перенесли «до особого распоряжения». На них хотят провести состязания более чем по 30 видам спорта.