Путин поручил разобраться с «дельцами», которые забирают юных хоккеистов из России

Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по развитии физической культуры и спорта в Перми, где также проходит международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». С просьбой разобраться в ситуации Путин обратился к президенту Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку.

«Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес», – сказал Путин.

Как отметил российский президент, такой «бизнес» не отрегулирован на законодательном уровне. По словам Путина, он является неблагородным. Глава государства призвал проработать данный вопрос с Министерством спорта РФ и ФХР. Путин подчеркнул, что в стране необходимо определить правовые нормы работы спортивным агентом.

Ранее глава государства высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Путин назвал такие действия со стороны спортивных западных федераций «этнической дискриминацией» в отношении России.